Кремль обеспокоен событиями в Мьянме

В стране растет количество жертв после переворота

В Москве анализируют ситуацию относительно перспектив военно-технического сотрудничества с Мьянмой, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле оценивают ситуацию в стране как тревожную.

"Мы обеспокоены поступающей оттуда информацией о растущем количестве жертв среди гражданского населения. Это вызывает нашу обеспокоенность. Мы очень внимательно следим за тем, что там происходит", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти.

Против действий военных начались протесты, но их жестко подавляют. По подсчетам Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, в результате разгонов акций протеста были убиты более 70 человек.

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