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Неизвестный россиянин оплатил новый памятник Аленке в Нововоронеже

13:43
  • пятница
  • 12 марта 2021

Горожанам пообещали красивую Аленку

Вместо прославленной на всю страну скульптуры Аленки в Нововоронеже появится новый памятник. Средства на его установку выделил меценат, пожелавший сохранить анонимность.

Новая скульптурная композиция будет установлена в честь 250-летия села Новая Аленовка, на месте которого располагается современный город. Об этом рассказала замглавы администрации Светлана Тулинова.

Она отметила, что пожертвовать деньги было решено после того, как история Аленки получила огласку. При этом власти города уже попросили мастеров сделать новый памятник "максимально привлекательным".

Как стало известно, "Аленка 2.0" будет "ростом" более двух метров, скульптуру выполнят из бронзы. Торжественное открытие памятника планируется в июне этого года, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

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