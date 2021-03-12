ФСИН начала вести в колониях радиомониторинг

Проведено более 800 соответствующих мероприятий

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что для выявления телефонов в исправительных колониях ФСИН начала вести там радиомониторинг.

"Всего проведено более 800 мероприятий, в ходе которых установлены свыше 27 тысяч абонентских номеров", - уточнил глава ведомства (цитата по ТАСС).

По словам Калашникова, пресечение преступлений с использованием телефонов в местах отбывания заключения - это отдельная тема. Так, в прошлом году в колониях было изъято почти 66 тысяч мобильных устройств, на профилактический учет поставили 1180 человек.

9 марта президент России Владимир Путин подписал закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы. Операторы сотовой связи обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые есть у лиц в в тюрьмах и колониях, а также в СИЗО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"