"Мы спали, а дым уже был в квартире": жильцы дома в Анапе рассказали о пожаре

Власти пообещали всем помочь

Крупный пожар произошел этой ночью в Анапе. Горел многоэтажный жилой дом. Огонь охватил площадь три тысячи квадратных метров. Людей удалось вовремя эвакуировать. В причинах ЧП теперь предстоит разобраться следователям. По предварительным данным, пожар начался в квартире, где была незаконно оборудована сауна.

Сообщение о возгорании поступило в 4:19 утра. Восьмиэтажный жилой дом, год постройки - 2008. Горел последний мансардный этаж. И пламя распространялось очень быстро. Пожарным первым делом пришлось проводить эвакуацию жильцов. Многие спали и просто не успевали собрать какие-либо вещи. Брали только необходимое - документы и деньги.

"Я спала. Проснулась. Думала, что за шум такой. В окно глянула - там всё горит. Быстро-быстро одежду и выскочила", - говорит жительница дома Татьяна Стёшкина.

"Мы спали. Дым уже был в квартире. И соседка разбудила, она очень сильно стучала, и кошка кричала", - рассказывает жительница дома Людмила Зубцова.

Сотрудники ГИБДД перекрыли улицы возле горящего дома, чтобы обеспечить свободное передвижение машин экстренных служб, а также прокладку пожарных рукавов от ближайших гидрантов. Огонь охватил восьмой этаж полностью. Общая площадь возгорания составила, по последним данным, порядка трёх тысяч квадратных метров.

"Всего было сосредоточено 16 единиц техники. Тушение пожара осложнялось тем, что сильный порывистый ветер был до 19 метров в секунду. Что способствовало распространение пожара на значительную площадь", - сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин.

Для того, чтобы подняться на восьмой этаж, пожарные использовали выдвижные лестницы и коленчатые подъёмники. Работать на них было достаточно опасно, так как при сильном ветре увеличивалась вероятность опрокидывание машин. 24 квартиры, расположенные под крышей, выгорели полностью. А водой пролит фактически весь дом - до первого этажа. Жителей, кому некуда было уехать, разместили в ближайшем доме культуры. Там работают врачи, психологи. Сотрудники миграционной службы помогают тем, кто оказался без документов. Людей обеспечивают горячим чаем и питанием. В городской администрации заявили, что жителям дома непременно помогут с ремонтом.

"В Анапе ввели локальный режим ЧС, пострадавшим единовременно выплатят по 10 тысяч рублей. Закупаются стройматериалы для укрытия выгоревшего этажа. После полной ликвидации пожара специалисты проведут оценку причиненного ущерба. Кроме того, уже начались следственные мероприятия по выяснению причин возгорания", - сообщили в местной администрации.

Следственный комитет и прокуратура собираются проверить в первую очередь, деятельность коммунальных служб, обслуживающих дом и управляющей компании. Известно, что каждая квартира оборудована индивидуальными системами отопления. А прошедшая ночь была довольно холодная. Также имеется информация, что в одной из квартира на восьмом этаже была проведена незаконная перепланировка. Хозяева сделали себе сауну, в которой, по предварительным данным, и располагался очаг возгорания.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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