Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Ближнем Востоке

Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону, заявил президент

Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили сегодня члены Совета безопасности России. Оперативное совещание в режиме видеоконференции из Ново-Огарёва провёл Владимир Путин.

"Поговорим о событиях, которые происходят в непосредственной близости от наших границ, в Ближневосточном регионе. Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону мира. У нас там и интересов много, много друзей, партнёров. Это перспективный для развития наших внешнеэкономических связей регион, традиционно дружественный для нас. Давайте обсудим сегодняшнее положение дел и перспективы развития в этом регионе мира на ближайшую перспективу", - заявил Путин.

В дискуссии приняли участие спикеры обеих палат парламента и главы силовых ведомств, передает "ТВ Центр".

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