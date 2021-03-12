Минюст отметил снижение числа заключенных в России за 10 лет

Смертность в учреждениях УИС снизилась в два раза

Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что за 10 лет в России количество заключенных в местах лишения свободы сократилось на 40%.

"На 13% уменьшилось количество исправительных учреждений", - добавил глава Минюста, слова которого приводит ТАСС.

По его заявлению, добиться этого удалось благодаря совместной работе всех профильных ведомств, в том числе - ФСИН.

Кроме того, продолжил Чуйченко, в учреждениях УИС смертность снизилась в два раза, в 75 регионах поизошло формирование сети исправительных центров, а число жалоб в ЕСПЧ снизилось на 30%.

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