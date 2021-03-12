ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минюст отметил снижение числа заключенных в России за 10 лет

13:39
  • пятница
  • 12 марта 2021

Смертность в учреждениях УИС снизилась в два раза

Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что за 10 лет в России количество заключенных в местах лишения свободы сократилось на 40%.

Путин подписал закон об отключении сотовых в тюрьмах
Евросоюз ввел санкции против глав СКР, ФСИН, ГП и Росгвардии

"На 13% уменьшилось количество исправительных учреждений", - добавил глава Минюста, слова которого приводит ТАСС.

По его заявлению, добиться этого удалось благодаря совместной работе всех профильных ведомств, в том числе - ФСИН.

Кроме того, продолжил Чуйченко, в учреждениях УИС смертность снизилась в два раза, в 75 регионах поизошло формирование сети исправительных центров, а число жалоб в ЕСПЧ снизилось на 30%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Заключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.