10 остановок сердца за ночь: врачи чудом спасли петербуржца с коронавирусом

Врачи признались, что никогда раньше не сталкивались с таким

Число выздоровевших от коронавируса в России растет день ото дня. Все благодаря нашим врачам. Порой они буквально возвращают пациентов к жизни. Как Антона Димова из Санкт-Петербурга. За 12 часов он пережил десять клинических смертей.

30-летний Антон Димин старается не ускорять шаг, иначе сразу кашель и одышка. Он признается: даже представить не мог, какое это счастье - вот так просто прогуляться во дворе своего дома. Больше месяца молодой человек провел в больнице, находясь между жизнью и смертью. Антон относился к коронавирусу как к чему-то далекому, почти нереальному. Приступ дыхательной недостаточности настиг его в ванной:

"Как мылся в душе, потом одышка после него началась. Думал, пройдет", - вспоминает он.

Антон помнит, как его везли на скорой, как минуя приемный покой, сразу положили в реанимацию. А дальше - темнота. Оказалось, ковид был осложнён врожденным заболеванием - тромбоэмболией легочной артерии.

"Поступил с тяжелой дыхательной недостаточностью, с признаками начинающейся тромбоэмболией легочной артерии. Начали интенсивную терапию, несмотря на это, у пациента наступила остановка сердца. Удалось восстановить сердечную деятельность", - рассказывает врач анестезиолог-реаниматолог Ольга Нагорная.

Но это было только начало. За следующие 12 часов в реанимации у молодого человека сердце останавливалось более 10 раз. Наступала клиническая смерть. Самая продолжительная длилась почти 20 минут.

За жизнь Антона боролись трое врачей, много часов не отходя от его кровати. Вновь и вновь запускали сердце. Два следующих дня пациент провел на искусственной вентиляции легких, тоже под круглосуточным наблюдением. И только потом, когда он, наконец, смог дышать самостоятельно, его перевели из реанимации.

Историю болезни Антона Димина, а главное, его выздоровления, врачи больницы Святого Георгия считают чудом. Человек выжил, перенеся более 10 клинический смертей подряд. И самое главное, это произошло в период новой, еще малоизученной человечеством коронавирусной инфекции. Безусловно, главную роль в спасении пациента сыграл именно профессионализм медицинской бригады. Но этот случай точно будет тщательно изучаться специалистами и учёными.

Молодой человек возвращается к обычной жизни. Это непросто, впереди месяцы реабилитации. Сегодня день рождения его мамы, и возвращение сына - лучший для нее подарок. А врачи говорят, что это возвращение - одна из самых ярких побед над коронавирусом.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"