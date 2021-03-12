Депутат МГД Перфилова: Школьные поисковые отряды обучат работе с базами данных

Патриотическое воспитание — это огромный пласт работы для педагогов

Школьные поисковые отряды обучат работе с базами данных, заявила депутат Мосгордумы, директор столичной школы №2098 Надежда Перфилова.

Она рассказала, что в Москве стартовал онлайн-курс для школьников по современным технологиям и методам поисковой работы, в рамках которого дети смогут лучше узнать историю страны, а семьи, много лет назад потерявшие пропавшего без вести солдата — отдать ему последние почести.

Перфилова подчеркнула, что новый курс создан в рамках образовательного проекта "Народная летопись народного ополчения. Возвращенные имена" московским центром "Патриот.Спорт". пройти его может любой школьник, интересующийся темой истории.

"Патриотическое воспитание — это огромный пласт работы для педагогов. Важная ее часть — это дать детям внести свой вклад в ее формирование и своими глазами проследить судьбы людей, которые отдали свою жизнь на войне. В этом году наш город отмечает 80-ю годовщину формирований дивизий Московского народного ополчения и Битве за Москву. Линия фронта — это часть Москвы, часть истории нашего государства и до сих пор не прекращается работа по поиску останков погибших", - отметила депутат.

Она добавила, что поисковое движение начало свою деятельность еще в конце 80-х годов. За это время технологии полевой работы почти не изменились, но кардинально поменялась работа с архивами.

"Были оцифрованы и обнародованы огромные массивы данных. Поиск по ним — это отдельная специализация, требующая специфических навыков. Именно им ребят учат на онлайн-курсе. Таким образом, можно довести поиск до конца: похоронить погибших и отдать дань их памяти. <...> Поисковые отряды школьников — это огромная сила, это уже целые поколения ребят, которые занимались этим тяжелым трудом для того, чтобы где-то чья-то семья могла поставить точку в поисках родного и близкого человека", - сказала Перфилова.

В обучении могут участвовать школьники от 15 лет в составе групп. Записаться на онлайн-курс можно до 15 марта включительно на сайте patriotsport.moscow.

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