В Москве завершается строительство станции БКЛ метро "Аминьевская"

Первых пассажиров станция примет уже летом

230 тысяч человек в сутки. Такой пассажиропоток ожидается на станции метро "Аминьевская", строительство которой завершается на Большой кольцевой линии. Сразу после её открытия ощутимо снизится нагрузка на соседние ветки – Арбатско-Покровскую и Сокольническую. Первых пассажиров "Аминьевская" примет уже летом.

Белый саянский мрамор, пепельный карельский габбро-диабаз, бурый балтийский гранит: цвет за цветом словно паззл метростроители укладывают каменную палитру оттенков в павильоне строящейся станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии столичной подземки.

"Колонны будут выполнены балтийским гранитом, платформа будет выполнена с применением сибирского гранита. Также в зоне эскалаторов будет использован натуральный мрамор", - рассказал технический директор компании-проектировщика Дмитрий Цюпа.

Классическую облицовку станции разбавят современными элементами декора. Потолки украсят навесные металлические конструкции, а фасады стен - декоративные панели, уложенные в единые геометрические узоры.

"Основной архитектурной доминантой будет реечный потолок, выполненный в виде волн-барханов, который будет подсвечен точечными светильниками. Также этот рисунок будет поддержан на путевых стенах", - сказал Цюпа.

Параллельно с отделочными работами на станции специалисты приступили к монтажу всех инженерных систем и оснащению технических помещений, скрытых от глаз посторонних. В трехуровневом подземном комплексе "Аминьевской" таких мест порядка трехсот.

Тягово-понизительная подстанция - это так называемое сердце станции, откуда электричеством запитываются все ее объекты. Здесь подстанция уже полностью смонтирована. Остается лишь завести кабели и подать напряжение.

Территориально "Аминьевская" возводится в самом центре столичного района Очаково-Матвеевское, некогда возглавлявшего топ городских мест с худшей транспортной доступностью. Из двух её подземных вестибюлей построят выходы к остановкам общественного транспорта по обеим сторонам прилегающего к станции Аминьевского шоссе. А в ближайшем будущем здесь появится крытая пересадка на ещё строящуюся станцию Киевского направления железной дороги и МЦД-4.

"Монолит здесь готов почти на 90%, на самой станции даже больше. У нас остался такой серьезный объем работ - это пешеходный переход через Аминьевское шоссе – основная часть монолита там", - заявил заместитель гендиректора АО "Мосинжпроект" Валерий Кивлюк.

Строительство путевых тоннелей между Аминьевской и соседними станциями юго-западного участка БКЛ практически завершено. С запуском этого участка подземки заметно снизится нагрузка на прилегающие к нему Арбатско-Покровскую и Сокольническую линии метро, сократится и время пересадки на этих маршрутах для пассажиров других направлений.

"У нас три станции сейчас в работе на этом участке: "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского". Задача завершить строительство участка к концу этого года", - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Запустить движение по Большой кольцевой линии до конца этого года планируется также на смежных Южном и Западном участках – это 11 новых станций.

Татьяна Сидорова, Сергей Смирнов, Марина Шишлакова, "ТВ Центр".

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