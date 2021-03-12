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Лукашенко решил пока не вакцинироваться от коронавируса

14:08
  • пятница
  • 12 марта 2021

Но не исключил такой возможности в будущем

В ходе встречи с работниками центральной районной больницы города Молодечно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока не собирается делать прививку от коронавируса.

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"Я надеюсь, что у меня еще антитела сохранились, хотя времени с августа достаточно прошло. Надо уже смотреть, но я надеюсь, не паникую", - цитирует белорусского лидера ТАСС.

По поводу вакцинации Лукашенко добавил, что "придет время - надо будет попробовать".

В перспективе у белорусов будет выбор вакцин от COVID-19, продолжил глава государства. Так, до конца марта в Белоруссии начнется производство российского препарата. Кроме того, в стране рассчитывают сделать и свою собственную вакцину.

"Чего бы нам это ни стоило, мы защитим своих людей", - заверил Лукашенко.

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