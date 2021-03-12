Сотрудники авиацентра тренировались почти месяц

Пилоты Московского авиацентра освоили новую технику тушения пожаров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сотрудники авиацентра тренировались почти месяц в районе Рублёво. В водоёме сделали прорубь размером 10 на 10 метров. Пилоты прямо с вертолётов с помощью специального устройства забирали воду на высоте 40 метров над землёй.

Ранее тушение пожаров с вертолётов зимой было непростой задачей: когда реки и озёра затягивало льдом, оперативно забрать воду, находясь в воздухе, казалось невозможным.

Теперь ликвидировать возгорание спасатели Московского авиацентра могут оперативно при любой погоде.

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