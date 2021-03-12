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Опубликовано видео последствий крупной аварии на МКАД

15:04
  • пятница
  • 12 марта 2021

В районе национального парка "Лосиный остров" столкнулись четыре автомобиля

Утром в пятницу в Москве образовалась большая пробка на МКАД в районе национального парка "Лосиный остров".

На 101-м километре столкнулись сразу четыре машины. От сильного удара два фургона перевернулись. Также повреждения получили еще две легковушки. В результате ДТП пострадало несколько человек.

Затор из-за ДТП растянулся на 12 километров. Чтобы поставить машины на колеса, вызывали спецтехнику. Сейчас движение восстановлено, передает "ТВ Центр".

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