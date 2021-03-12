Москвич может лишиться квартиры из-за незаконной перепланировки

Он игнорировал требования жилинспекции

Москвич может остаться без жилья. Мужчина купил трёшку, тут же начал делать ремонт и снёс несущую стену. Соседи обратились в Мосжилинспекцию. Штрафы, которые выписали инспекторы, нарушитель проигнорировал. Теперь его собственность может уйти с молотка. Есть ли шанс сохранить жилпощадь?

Новый облик московского двора – многоэтажные новостройки. Здесь ремонт в порядке вещей, и иногда можно не заметить, что сосед рушит целое здание. Один из счастливых обладателей московской трёшки на северной окраине города может лишиться крыши над головой. Его квартира выставлена на торги за нарушение Жилищного кодекса. Всё началось с того, что собственник решил свое типовое жилище улучшить, заказав авторский дизайн-проект. И для этого не жалко было не только денег, но и несущей стены.

"Мы были вынуждены, в связи с тем, что там имеется угроза жизни и здоровью граждан, обратиться в суд на продажу данного помещения с публичных торгов", - сообщила советник жилищной инспекции по СВАО Ольга Скоркина.

Хозяин захотел увеличить пространство – для этого ему понадобились два небольших прохода из кухни в гостиную. Между ними должна была разместиться колонна для плазмы. Но мечта об авторском дизайне в типовой квартире так и осталась мечтой – вмешались обеспокоенные соседи.

Мосжилинспекция на жалобу отреагировала и потребовала стену на место вернуть. Дальше на собственников посыпались штрафы - 2 тысячи за незаконную перепланировку, 500 рублей за неисполнение предписания жилищной инспекции и 5000 – за повторное неисполнение предписаний. А теперь у Мосжилинспекции и вовсе не осталось выбора, как подать иск в суд о продаже квартиры с публичных торгов. Эта крайняя мера, наконец-то, подействовала.

— Здравствуйте. Это вы сносите стену несущую?

— Ну, мы уже восстанавливаем…

Хозяйка квартиры Илона рассказывает, что дизайнера, которая предложила проект, и заверила, что стена, которую будут частично разрушать, не несущая, нашла в интернете.

"Ну, я такая: "Ну окей. Не несущая, значит, делай дизайн-проект". Потом, когда выяснилось, что это несущая, естественно, она потерялась. [Рабочие] рвали все эти квиточки с постановлением Мосжила. Они предписания писали, типа устраните. И выбрасывали", - утверждает женщина.

На сегодняшний день и дизайнер, и рабочие на связь не выходят. У хозяев на руках - судебный иск. И хотя владельцы заранее обязуются ликвидировать незаконную переделку и заплатить штрафы, урок они получили. Незнание законов не освобождает от их исполнения. Суд назначен на 23 марта.

Александра Панина, Елена Малик, Владислав Подымский и Максим Александров. "ТВ Центр".

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