Триумф джаза и благотворительность: как провести выходные в Москве

Москвичей ждут театральные и музыкальные премьеры

Уже в субботу в Москву придет долгожданное потепление, а вместе с ним и музыка весны. Горячие джазовые импровизации и теплые симфонические композиции могут растопить не только сердца, но и сугробы за окном. Впрочем, сюрпризы в эти выходные ждут и заядлых театралов, и тех, кто решил остаться дома.

Сегодня вечером в Большом театре - подарок с берегов Невы. Балет Бориса Эйфмана "Эффект Пигмалиона" покажут в столице в рамках фестиваля "Золотая Маска". Он редкий, потому что комический. И красивый – просто фантастически. Но на этом сюрпризы только начинаются.

Москву охватил "Триумф джаза". Фестиваль собрал звёзд первой величины уже в 21-й раз. Спасибо Игорю Бутману и его друзьям. Они даже официальную пресс-конференцию превращают в импровизацию.

"Выступит вновь созданный оркестр, который создал Сергей Долженков – вот он перед вами на экране. Называется New Blood Big Band. Это новая кровь. Совсем недавно весь оркестр перелил себе новую кровь", - сказал народный артист России Игорь Бутман на пресс-конференции.

Посостязаться с джазом в остроте юмора и креативе готова классика. Московская консерватория представляет весенний симфонический альбом для детей. Если кто-то думает, что "Весна священная" Стравинского - это 18+, то он ошибается. Одно слово дирижёра Вячеслава Валеева, и Большой зал консерватории превращается в сказочный мир.

"Я попрошу их двигаться, попрошу, чтобы плясали. То есть у меня зал весь пляшет, они ходят. Поскольку концерт веду я, очень часто мы приглашаем их на сцену просто посидеть в оркестре", - рассказал дирижер Вячеслав Валеев.

После такой пищи для ума самое время получить пищу для сердца. В воскресенье на благотворительном фестивале можно будет обрести друга. Пятимесячный Гиви успел натерпеться, но веры в людей не потерял. Ириска попала в приют крохой, пришлось выкармливать из бутылочки. Теперь – само изящество. Семилетняя Грейс пережила предательство - её бросили. Но сейчас в ней столько любви и верности, что диву даёшься.

У юной Лиры было четверо братьев и сестёр. Половину из приюта давно забрали. А она уже два года терпеливо ждёт.

Увы, проблема выжить, не найдя своего человека, касается и людей. В РАМТ сегодня вечером – "Выстрел". Для режиссёра и актёров повесть из Пушкинского цикла - шанс переосмыслить не только "наше всё", но и самих себя.

"Себя в таком возрасте отделять от героя нельзя. Я должен выражаться за счёт своих… Вот всё, что я нажил, профессионально и человечески, вот это должно быть в герое. Вот тогда интересно смотреть", - уверен Алексей Весёлкин, заслуженный артист России, исполнитель роли Сильвио.

Смотреть, не отрываясь, можно и премьеры на телеканале "ТВ Центр". Может ли хрупкая женщина раскрыть хитроумное убийство богача с тёмным прошлым? И при чём здесь масонские ритуалы? Сегодня вечером – "Золотая кровь. Градус смерти". А в субботу – встреча с детективом Татьяны Устиновой. Что будет, если начинают чёрные, а ничья – невозможна? Ответ даст "Пояс Ориона".

Ольга Стрельцова, Елена Шмелёва, Владислав Подымский, Георгий Могунов, "ТВ Центр".

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