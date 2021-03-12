Московский зоопарк показал видео пробуждения броненосца Маши

В столицу пришла весна

В "Московском зоопарке" после зимней спячки проснулся броненосец по имени Маша, передает "ТВ Центр". Карликовые броненосцы - единственные в своём семействе, на кого зимняя стужа нагоняет сон. Пока зверёк только высунул носик из панциря и долго принюхивается, лениво оценивая обстановку. И только через полчаса начинает выползать на свежий воздух. Зато потом устраивает настоящие гонки по вольеру.

Вот кто и не думал спать зимой, так это Амур и Нуар, детёныши яка. Родились братья в ноябре. Морозы их закалили, активные игры на снегу укрепили мускулы. Теперь молодняк и телятами-то не назовёшь - настоящие быки. В природе яки отлично переносят холода, а вот тепло не любят. Впрочем, Амур и Нуар радуются весенней капели и солнцу, всё это они видят в своей жизни впервые.

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