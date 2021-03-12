ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московский зоопарк показал видео пробуждения броненосца Маши

15:10
  • пятница
  • 12 марта 2021

В столицу пришла весна

В "Московском зоопарке" после зимней спячки проснулся броненосец по имени Маша, передает "ТВ Центр".  Карликовые броненосцы - единственные в своём семействе, на кого зимняя стужа нагоняет сон. Пока зверёк только высунул носик из панциря и долго принюхивается, лениво оценивая  обстановку. И только через полчаса начинает выползать на свежий воздух. Зато потом устраивает настоящие гонки по вольеру.

Вот кто и не думал спать зимой, так это Амур и Нуар, детёныши яка. Родились братья в ноябре. Морозы их закалили, активные игры на снегу укрепили мускулы. Теперь молодняк и телятами-то не назовёшь - настоящие быки. В природе яки отлично переносят холода, а вот тепло не любят. Впрочем, Амур и Нуар радуются весенней капели и солнцу, всё это они видят в своей жизни впервые.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Броненосец
Броненосец
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.