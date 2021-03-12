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Минтруд учтет имущество при назначении пособий многодетным семьям

14:48
  • пятница
  • 12 марта 2021

Новый порядок предполагает, что выплаты на детей получат не все

В Минтруде намерены начать учет банковских сбережений, а также движимого и недвижимого имущества семей, которые претендуют на выплаты для детей от трех до семи лет. Изменения коснутся семей, которые мало зарабатывают, но при этом владеют домами, квартирами, машинами и сбережениями.

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"Семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно", - отметили в ведомстве.

Это не препятствует получению выплаты, однако рассчитывать на деньги от государства можно лишь в ряде конкретных случаев. Семья может владеть одной или несколькими квартирами, если в общей сложности на одного человека приходится меньше 24 квадратных метров или если помещение признано негодным для проживания. То же самое касается и домов – но в этом случае на одного человека должно приходиться меньше 40 квадратных метров. Также выплаты могут получить семьи с одной дачей, земельным участком площадью не более четверти гектара, нежилым помещением; с автомобилем, мотоциклом, трактором, комбайном или катером; с банковским вкладом, если годовой доход от процентов не превышает величину прожиточного минимума.

Отмечается также, что многодетная семья или семья с ребенком-инвалидом может иметь несколько гаражей, машин и мотоциклов.

Семья с новой (до пяти лет) и мощной (свыше 250 л.с.) машиной пособие не получит. Исключение сделают для многодетных с микроавтобусом, в котором более пяти посадочных мест, передает "КоммерсантЪ".

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