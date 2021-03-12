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Объявлены номинанты на "Золотую малину" за худшие фильмы года

14:25
  • пятница
  • 12 марта 2021

Среди актеров - Роберт Дауни-младший и Адам Сэндлер

Организаторы премии "Золотая малина", которую вручают за худшие фильмы, сценарии и актерские работы за год, объявили у себя на YouTube список номинантов.
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За звание худшей картины поборются "365 дней", "Несомненное доказательство", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Остров фантазий" и "Мьюзик".

В номинации за худшую актерскую игру среди мужчин представлены Роберт Дауни-младший, Майк Линделл, Микеле Морроне, Адам Сэндлер и Дэвид Спейд. Среди женщин - Энн Хэтэуэй, Кэти Холмс, Кейт Хадсон, Лорен Лапкус и Анна Мария Сиклуцка.

Что касается самой разочаровавшей режиссерской работы, в этой категории будут соперничать Чарльз Бэнд (три фильма серии "Барби и Кендра"), Барбара Бяловас и Томаш Мандес ("365 дней"), Стивен Гейган ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла"), Рон Ховард ("Элегия Хиллбилли") и Сиа ("Мьюзик").

Победители станут известны 24 апреля.

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