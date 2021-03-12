Жанна Бадоева рассказала об инсценировке в шоу "Орел и решка"

Не все показанное зрителям оказалось правдой
Телеведущая Жанна Бадоева призналась, что во время съемок одного из выпусков шоу "Орел и решка" им пришлось инсценировать ночевку на вокзале.
Согласно правилам программы, один из ведущих должен прожить два дня на 100 долларов, а второй в это время тратит неограниченные средства с "золотой" банковской карты.
Однажды Бадоевой, получившей 100 долларов на два дня жизни в Нью-Йорке, пришлось "ночевать" на вокзале.
"История с вокзалом очень интересная. То ли мы забыли, то ли не успели снять, как может человек переночевать в Нью-Йорке без денег, у нас был самолет, я не буду врать, не помню. У нас была локация вокзала, мы пошли ее снимать", - рассказала ведущая.
Она добавила, что хоть постановка и была, на самом деле просто так переночевать на вокзале в Нью-Йорке нельзя. Для этого у человека должен быть билет, но и в таком случае лежать там запрещено.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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