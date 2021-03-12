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Жанна Бадоева рассказала об инсценировке в шоу "Орел и решка"

15:45
  • пятница
  • 12 марта 2021

Не все показанное зрителям оказалось правдой

Телеведущая Жанна Бадоева призналась, что во время съемок одного из выпусков шоу "Орел и решка" им пришлось инсценировать ночевку на вокзале.

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Согласно правилам программы, один из ведущих должен прожить два дня на 100 долларов, а второй в это время тратит неограниченные средства с "золотой" банковской карты.

Однажды Бадоевой, получившей 100 долларов на два дня жизни в Нью-Йорке, пришлось "ночевать" на вокзале.

"История с вокзалом очень интересная. То ли мы забыли, то ли не успели снять, как может человек переночевать в Нью-Йорке без денег, у нас был самолет, я не буду врать, не помню. У нас была локация вокзала, мы пошли ее снимать", - рассказала ведущая.

Она добавила, что хоть постановка и была, на самом деле просто так переночевать на вокзале в Нью-Йорке нельзя. Для этого у человека должен быть билет, но и в таком случае лежать там запрещено.

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