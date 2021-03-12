ВОЗ озвучила позицию по вакцине AstraZeneca

В отдельных случаях она вызывает тромбоз

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис определила позицию ВОЗ в отношении вакцины AstraZeneca, от которой стали отказываться многие страны.

"Польза продолжает превышать риски. У нас есть Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, они изучают этот сигнал", - заявила Харрис на брифинге (цитата по РИА "Новости").

Ранее использование вакцины AstraZeneca приостановили, в частности, Австрия, Дания, Исландия и Норвегия. Выяснилось, что в определенных случаев применение препарата вызывает тромбоз, ведущий к летальному исходу.

По предварительной информации, речь идет об отдельной партии вакцины.

Специалисты тщательно изучают причины и следствие возникновения тромбоза, добавила Харрис.

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