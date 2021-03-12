"Три кота?": В Крыму высмеяли стратегию Украины по "деоккупации" полуострова

Сергей Аксенов попросил уточнить, о китах или котах говорил Кулеба

Крым за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах, заявил в пятницу глава полуострова Сергей Аксенов, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который в соцсетях озвучил "три кита для возвращения Крыма".

"Кстати, три кита или три кiта? А может, три кота?", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

Глава Крыма указал на беспомощность Киева. "Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством", - приводит слова Аксенова РИА Новости.

Ранее Кулеба назвал три основных пункта для возвращения Крыма. Это стратегия, консолидация и синергия. По словам украинского политика, Киев прилагает максимум усилий для "деоккупации" полуострова.

В начале марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что факт воссоединения Крыма и России надо "просто признать".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"