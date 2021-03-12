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Новейшие истребители МиГ-35С пополнили ряды ВКС

15:30
  • пятница
  • 12 марта 2021

Самолет создан с применением технологий пятого поколения

Прошедшие государственные испытания многофункциональные истребители МиГ-35С пополнили ряды Воздушно-космических сил России. Самолеты переданы Минобороны досрочно.
Опубликовано видео боя истребителей МиГ-31 в стратосфере

Новейший авиационный комплекс создан с применением технологий истребителей пятого поколения. МиГ-35С  предназначен для уничтожения воздушных целей в светлое и темное время суток, при любой погоде - а также для поражения различных наземных и надводных целей.

Максимальный взлетный вес истребителя - 24,5 тонны, максимальная скорость - 2,1 тысячи километров в час, потолок высоты - 16 километров. В экипаже машины один или два человека. В числе преимуществ МиГ-35 -  сниженная радиолокационная заметность, новые двигатели с увеличенной тягой и способность применять все типы управляемых и неуправляемых ракет, сообщает "Красная звезда".

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