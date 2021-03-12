Агата Муцениеце ответила на слухи о романе с женатым режиссером

Актриса рассказала о личной жизни

Агата Муцениеце прервала молчание и прокомментировала слухи об отношениях с женатым режиссером Климом Шипенко. Ранее в Сети появились фотографии актрисы с мужчиной, похожим на Шипенко.

Муцениеце записала видео, в котором опровергла все домыслы и заявила, что ни за что не начала бы отношения с женатым мужчиной. Она отметила, что уважает чужих жен, поскольку "сама когда-то была женой".

"Я не знаю, кто начал распространять слухи, что у меня роман с Климом Шипенко. Сначала шутила на эту тему, но масштабы этой глупости таковы, что даже друзья начинают верить... На всех фото и видео не Клим Шипенко! Я дружу с их семьей, я люблю и Соню, и Клима. Обожаю их творчество и надеюсь, что когда-нибудь нас будут связывать профессиональные отношения", - сказала актриса.

Режиссер Клим Шипенко состоит в браке со сценаристом Соней Карпуниной, у пары есть дочь и сын.

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