Италия на Пасху введет жесткий карантин

Специалистов беспокоит распространение новых штаммов COVID-19

В Италии на время пасхальных выходных будет введен жесткий карантин, такое решение приняли в ходе заседания Совета министров страны.

С 3 по 5 апреля в Италии будут действовать наиболее жесткие ограничения, предусмотренные правилами "красной" зоны. Фактически в стране будет введен запрет на передвижение без необходимости не только между отдельными городами и провинциями, но и внутри населенных пунктов.

В Италии с ноября действует "цветовое" разделение регионов на категории в зависимости от степени опасности. Со следующего понедельника "желтые" зоны объявляются "оранжевыми", а "красные" и "оранжевые" зоны будут вынуждены закрыть музеи и предприятия общественного питания за исключением работы на вынос или с доставкой на дом. Также в "красных" регионах запрещена розничная торговля, за исключением работы продуктовых магазинов, аптек, табачных лавок и газетных киосков.

Ужесточение ранее введенных мер связано с тем, что в стране распространяются новые штаммы COVID-19, в том числе британский. При этом на всей территории Италии продолжают действовать основные меры по профилактике коронавируса: комендантский час с 22.00 до 05:00, запрет на массовые скопления людей, соблюдение социальной дистанции и обязательное ношение защитных масок, передает РИА Новости.

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