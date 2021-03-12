ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Италия на Пасху введет жесткий карантин

15:58
  • пятница
  • 12 марта 2021

Специалистов беспокоит распространение новых штаммов COVID-19

В Италии на время пасхальных выходных будет введен жесткий карантин, такое решение приняли в ходе заседания Совета министров страны.

ВОЗ озвучила позицию по вакцине AstraZeneca
МИД заявил, что Россия не будет политизировать вопрос вакцин

С 3 по 5 апреля в Италии будут действовать наиболее жесткие ограничения, предусмотренные правилами "красной" зоны. Фактически в стране будет введен запрет на передвижение без необходимости не только между отдельными городами и провинциями, но и внутри населенных пунктов.

В Италии с ноября действует "цветовое" разделение регионов на категории в зависимости от степени опасности. Со следующего понедельника "желтые" зоны объявляются "оранжевыми", а "красные" и "оранжевые" зоны будут вынуждены закрыть музеи и предприятия общественного питания за исключением работы на вынос или с доставкой на дом. Также в "красных" регионах запрещена розничная торговля, за исключением работы продуктовых магазинов, аптек, табачных лавок и газетных киосков.

Ужесточение ранее введенных мер связано с тем, что в стране распространяются новые штаммы COVID-19, в том числе британский. При этом на всей территории Италии продолжают действовать основные меры по профилактике коронавируса: комендантский час с 22.00 до 05:00, запрет на массовые скопления людей, соблюдение социальной дистанции и обязательное ношение защитных масок, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Карантин в Италии
Карантин в Италии
Прохожие в Риме
Прохожие в Риме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.