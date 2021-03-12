В Москве ожидается сильная метель

В ночь на субботу синоптики обещают снегопад с усилением ветра до 17 метров в секунду

Синоптики предупредили, что в ближайшие сутки прирост снега в столице составит по меньшей мере 4 сантиметра, а скорость порывов ветра может превысить 17 метров в секунду. Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке. Там начался сход лавин. А в Краснодарском и Ставропольском краях из-за шквалистого ветра ограничено движение на федеральных трассах. Режим повышенной готовности продлили до понедельника.

Подробнее – в репортаже Екатерины Гоголевой

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