США запланировали кампанию по дискредитации вакцины "Спутник V"

Данные получили российские спецслужбы

Российские спецслужбы получили данные о готовящейся информационной атаки в отношении вакцины "Спутник V". Планируются провокации в странах, одобривших применение российского препарата, сообщил высокопоставленный источник в Кремле.

"На фоне растущего спроса на российскую вакцину "Спутник-V" во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам ", - приводит комментарий кремлевского источника "Интерфакс".

По данным спецслужб, целевая аудитория антироссийской кампании - европейские страны, зарегистрировавшие вакцину "Спутник V". Это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония. Планируется инсценировка массовой гибели людей – якобы, в результате использования российского препарата. Кроме того, США и их союзники готовят "разоблачительные материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.

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