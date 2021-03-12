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В Общественной палате обсудили работу центров временного содержания для подростков

18:09
  • пятница
  • 12 марта 2021

Эти учреждения должны стать более открытыми

О защите прав несовершеннолетних, помещенных в центры временного содержания, шла в пятницу речь за круглым столом в Общественной палате.

Проблема в том, что подростки, которые попали в такие центры за правонарушения, могут оказать пагубное влияние на детей, которые оказались там в силу трудной жизненной ситуации в семье. Подобные учреждения должны стать более открытыми и не ассоциироваться с местами лишения свободы, передает "ТВ Центр".

В Министерстве просвещения предлагают даже разрешить отправлять подростков в центры временного размещения не только по приговору суда, но и по просьбе родителей, которые не справляются с воспитанием.

"Мне кажется, что здесь могла бы подключиться и Общественная палата, чтобы, наверное, неправильно сказать "популяризировать" эти центры, но их нужно показать", - рассказала директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты России Наталья Агре.

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