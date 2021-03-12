Крах экономики и зависимость от Китая: о какой России мечтает Запад

Эксперты прокомментировали доклад "Россия. Сценарий 2030"

Пока государственные мужи и капитаны экономики прорабатывают варианты движения России вперед, так называемая несистемная оппозиция тщательно готовит системную деградацию "этой страны". Группа оппозиционных "стратегов" подготовила доклад "Россия. Сценарий 2030". Он сколь велик, столь и прекрасен - в документе вполне откровенно представлены все, что называется, хотелки наших оппозиционеров - включая сценарий "децентрализации", или просто развала страны. И, что особенно мило, введение либеральной диктатуры. Для тех, кто будет иметь альтернативное мнение, например, консервативное, будет включен "режим подавления". Интересный момент - количество неточностей и англицизмов в тексте. Они явно указывают на то, что оригинал писался не на русском и людьми, недостаточно хорошо знакомыми с нашими реалиями. Кто же мог быть реальным автором дорожной карты российской оппозиции в очередное светлое будущее?

Репрессивное насаждение идеологии и разваливающаяся экономика, плотно подсевшая на нефтяную иглу. Такой видится Россия к 2030 году из-за океана. Соответствующий доклад опубликовал на своём сайте Вашингтонский аналитический центр "Фонд "Свободная Россия", чья деятельность на территории нашей страны признана нежелательной. 250 страниц методического пособия для оппозиции и западников: каждая глава неизменно заканчивается рекомендациями, как сломить существующий в России режим.

"Давно замечено, что "идея фикс" российской системной оппозиции и их западных кураторов является обязательная и иррациональная смена режима, как будто это изменит ситуацию и обстановку внутри страны. Сценарии являются абсолютно деструктивными. К ним относиться нужно как к абсолютно деструктивным. А те, кто их предлагает и анонсирует, на самом деле, ну, простите меня, либо полезные идиоты для западных стран, для западных разведок, либо они желают своей Родине плохого", - рассказал политолог Алексей Мухин.

Если верить документу, доклад - коллективное творчество сразу нескольких людей. В числе авторов, например, Владислав Иноземцев, который в свое время откровенно призывал отдать страну под внешнее управление, читай - лишить суверенитета. Владимир Милов - ещё одна неоднозначная персона. Оппозиционер, недавно прославившийся оскорбительными высказываниями об Александре Невском, сегодня выглядит откровенно потерянным. Его, человека, который гордо выкладывал фотографии в компании с западными политтехнологами, отодвигают от реальных рычагов и денег.

Впрочем, сколько бы ни стояло русских имён под документом, внимательный читатель заметит: русский для автора не родной. Судя по ряду оборотов, писал доклад, вероятней всего, человек англоязычный. Как бы то ни было, общий смысл понятен: российскую экономику ждёт неминуемый крах. И в первую очередь из-за зависимости от углеводородов. По мнению авторов манифеста, электрификация транспорта и "сланцевая революция" должны обрушить нефтяные цены:

"Такое развитие событий окажет глубокое влияние на функционирование нынешней российской экономической модели. Оно имеет потенциал, чтобы обрушить цены на нефть до уровня 25-30 долл. США за баррель и ниже, без каких-либо надежд на выздоровление".

"Правильным подходом будет произвести структурные изменения долгосрочные в российской экономике, соответственно тому, как меняется мировая экономика и тогда, конечно, это будет совсем другая страна. Другие отрасли будут доминировать через 10 лет. Они этого просто не закладывают - как вариант. Они просто считают, что как качали газ, так и будут качать. Конечно, если они только на это и рассчитывают, тогда грош цена такой аналитике", - рассуждает экономист Андрей Бунич.

Рассчитывают не только на это. Ослабленную экономику по сценарию должен "подмять" под себя Китай. Пекин будет диктовать Москве не только экономические условия, но и политическую волю. Россия фактически превратится в его сырьевой придаток. А местами и в сам Китай: авторы на полном серьёзе допускают мысль, что часть территорий - Дальний Восток, Восточная Сибирь или Алтайский край - могли бы перейти под управление КНР. В любом случае, сближение наших стран Америке явно не по душе. Ведь запад ещё недавно говорил вслух о том, что международные корпорации могли бы приватизировать российскую экономику:

"Сущность сценария заключается в том, что Российская Федерация может не только потерять экономический и политический контроль над большей частью своих территорий и ресурсов, но и превратится в гигантское "прокси"- государство, имеющее на вооружении ядерное оружие, и которое будет проводить не только внешнюю политику в интересах Китая и китайского бизнеса, но и обременено неформальными транснациональными связями".

Такое зависимое положение и экономическая турбулентность непременно должны привести к развалу страны. На это, откровенно признаются авторы доклада, и направлены сегодня антироссийские санкции. А местный криминалитет, силовики и региональные элиты, уверена наша системная оппозиции, в этом благом для оппозиции деле только помогут. Совсем уж дико звучит мысль о том, что на фоне такой нестабильности неплохо было бы передать ядерный арсенал России под международный контроль. Впрочем, есть и другие варианты развития событий, которые вполне устроили бы западных патронов. Первый - полная самоизоляция. Москва разрывает дипотношения и закрывает границы. Второй - "либеральная диктатура":

"Один из сценариев – либеральная диктатура – способен решить много проблем; при некоторых условиях правящая элита может на 180 градусов сменить тон и сущность политики, сделать ставки на либеральные идеи, но, продвигая эти идеи, лидеры должны проявить репрессивность и нелиберальность, включить режим подавления консервативных и националистических альтернатив".

Включить этот "режим подавления", судя по логике, должен президент страны. Владимир Путин, а точнее его уход, и есть главная цель несистемной оппозиции. И кто поможет с этим лучше, чем западные кураторы: США по-прежнему остаются для некоторых надеждой русской демократии.

"Тезис, озвученный в свое время в книге Ильфа и Петрова - "Запад нам поможет" – он, по сути, является лозунгом современной несистемной оппозиции. Она числит себя в качестве передового отряда, который должен приблизить реализацию проекта "прекрасная Россия будущего". Но на самом деле, получается, что все их проекты заканчиваются развалом России как национального суверенного государства и подчинением его западным странам", - говорит Алексей Мухин.

При этом авторы доклада признают: сегодня Америка не способна "расшатать" ситуацию в стране. Единственный выход - работать с теми, кто возглавит ее в будущем. А будущее, по мнению запада, у России должно быть вполне конкретное: разрозненная, зависимая, без внешней политики и силовиков. Именно такой её представляют в докладе устами системной оппозиции. "Сценарий развития России" - по сути, сценарий развала страны. Который в преддверье выборов в Госдуму продолжают обновлять. "Германский фонд Маршалла" в феврале подготовил новые предложения и направил их в "Фонд Свободной России". Так что без "учебных пособий" оппозиция точно не останется.

Анна Пешехонова, Павел Дубов, "В центре событий", "ТВ Центр".

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