Ошибка Коломойского: Зеленский оказался в сложной ситуации из-за олигарха

Что решит президент Украины?

Безусловно, обострение на Донбассе спровоцировано во многом тем, что Зеленский довольно быстро, а главное верно теряет страну. Рейтинг падает пугающими темпами, население нищает и массово болеет ковидом, обвиняя власти в бездействии - у них в день фиксируется до 9000 заболевших, примерно столько же, сколько в сильно превосходящий по населению России. При этом более 60% медиков отказались вакцинироваться закупленной Киевом индийской вакциной. Нарастает политический кризис, Зеленский упоенно продолжает бороться с политическими оппонентами - в четверг стало известно, что на Украине запретят партию оппозиционера Шария. А американцы пытаются запретить на Украине Коломойского. Штаты ввели санкции против украинского предпринимателя и его семьи и запросили их выдачу. Учитвая, что Коломойский президента Зеленского, по сути, создал, а с другой стороны, для Киева Америка сейчас Бог, царь и отец, то Владимир Александрович оказался перед сложнейшим выбором.

Американские санкции против Коломойского вряд ли для него самого стали большой неожиданностью. Уголовные дела в отношении олигарха заведены уже много лет назад. К расследованию подключены Минюст, ФБР, суды штатов Огайо и Делавэр. В штатах Кентукки и Техас правоохранители требуют конфискации его активов. Причина - финансовые махинации. Госдеп конкретизирует в свойственной ему манере претензии к Коломойскому:

"В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы. В том числе Коломойский использовал свое политическое влияние и официальную власть для своей личной выгоды".

Но неужели раньше об этом Госдеп не догадывался? Или просто закрывал глаза? Ведь именно в указанных годах - 2014 и 2015-м - Коломойский активно и создавал Украину, которая была нужна Америке. Первым начал финансировать националистические добровольческие батальоны. Обещал по "10 тысяч долларов за москаля". И, по мнению многих, именно благодаря ему "русская весна" не распространилась на весь юго-восток страны. Но "Мавр сделал свое дело", Мавр может и даже должен уйти. В Вашингтоне считают бывшего днепропетровского губернатора самым опасным украинским олигархом.

"Такой самостоятельный и неконтролируемый игрок им в банановом протекторате не нужен. Им нужны ребята, которые только щелкают каблуками. Там слишком хитрые и самостоятельные не нужны. Нужны тупые исполнители. Коломойский - самый хитрый, самостоятельный и самый сильный из украинских олигархов. Поэтому его, безусловно будут давить, душить самым серьезным образом", - рассуждает директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Коломойский оказался первым под прицелом Вашингтона, но, по всей видимости, не последним. Не только бывший днепропетровский губернатор, но и другие олигархи полностью выполнили свое предназначение на Украине. А, значит, теперь становятся не нужны. Хотя за бурную деятельность Запад должен быть им благодарен.

"Нельзя не отметить их весомый вклад в то, что Украина стала двигаться в сторону Запада. Объективно. Поскольку деньги там, то как? А основное, что, оптимизируя эти издержки государства, олигархи, по сути, за два десятилетия демонтировали социальное государство", - говорит политолог Андрей Золотарев.

Эксперты отмечают любопытную формулировку, с которой американцы объявляют против Коломойского санкции. Ведь ограничения могут вводиться в отношении тех, кто, угрожает самим США. Но в заявлении Госдепа речь идет только об украинской демократии. А значит, она - украинская демократия - и представляет прямые интересы США.

"Мы же понимаем, что у вас там несколько кланов влияют на многие процессы. А мы, американцы, хотим сами влиять на все процессы", - отметил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

И в этом смысле экс-губернатор Днепропетровской области - не единственный, кого ждет жесткая борьба за выживание. Начинают говорить о возможном закрытии телеканалов Порошенко. Ринат Ахметов и еще ряд крупных бизнесменов рискуют попасть под пресс СНБО за ратификацию в 2010, когда они были депутатами, соглашения с Россией о Черноморском флоте. Но в вопросе устранения с политической арены бывшего владельца "Приватбанка" принять участие придется и самому Зеленскому. По крайней мере, пас из Вашингтона передан. Президент же, который во многом благодаря Коломойскому и занял свой пост, молчит. В офисе главы государства решать такие вопросы, явно не готовы.

"Выдать США Коломойского Украина может? Посмотрим. Я же не гадалка, будет как будет. Мы стоим за интересы государства и каждого украинца", - сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Явно не способная к импровизациям пресс-секретарь президента должна знать, что Украина своих граждан по закону не выдает. Но, с другой стороны, кого в Незалежной в последнее время интересует закон? Зеленский продолжает воевать с закрытыми ранее телеканалами. Теперь задача - вычистить их из интернета.

О том, что ждет Коломойского, не смогли вразумительно ответить и в СНБО, где ранее так запросто рекомендовали президенту ввести санкции против своих же граждан. Но нынешняя нерешительность власти вряд ли кого-то спасет. Тем более, что у Коломойского, несмотря на наличие трех паспортов, связаны руки.

"Он не может появиться ни в Лондоне, ни в Женеве, ни в Евросоюзе, ни в Израиле. Почему-то сидит на Украине. Значит, логично, что после того, как у всего мира и США есть вопросы к Коломойскому, то как минимум вопросы Коломойскому должен (иметь – прим.ред.) и президент Зеленский", - говорит народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.

И когда эти вопросы будут озвучены, бороться придется не столько за политическое влияние, сколько за капиталы. "Украинские олигархи хотят сами владеть всем имуществом, оставшимся на Украине, а уважаемые западные партнеры не против у них прибыльное имущество изъять в свою пользу. И здесь возникает непримиримое противоречие - имущественное. Это самое непримиримое из всех противоречий", - рассуждает Ростислав Ищенко.

Разрешается которое всегда только одним способом: хозяева колонии забирают себе всё! Уже забирают. В Совете нацбезопасности и обороны Украины на этой неделе приняли твердое решение забрать у китайцев "Мотор сич" и вернуть его в госсобственность, откуда предприятие затем выкупят американцы. А еще немногим ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что английский язык должен быть на Украине государственным.

"Ну давайте в плен уже тогда сдадимся. Гуманитарно, экономически мы уже давно сдали. Мы значительную часть суверенитета давно отдали. Мы не управляем собственными финансами. Мы многим не управляем. За нас управляют другие", - отметил Дмитрий Спивак.

Впрочем, каким будет второй государственный язык, уже не столь важно. Тем более, что украинцы, несмотря на все запреты, упрямо продолжают смотреть российские телеканалы различными способами. А Незалежная тем временем находится на грани выживания. И в этом смысле борьба с олигархами усугубляет положение. За то долгое время, что они реально управляли страной, они и стали государством.

"Они считали, что они схватили Бога за бороду двумя руками: одной рукой они схватили украинскую собственность, а другой рукой они обняли за талию США, и те теперь их будут всегда спасать только по одной причине, потому что они говорят, что все американское им нравится. Это, кстати, ошибка Коломойского, он считал, что он в состоянии торговаться со сверхдержавами. Он пытался торговаться и с Россией, и с США. Хоть опять-таки ему говорили, что сверхдержавы с барыгами не торгуются", - рассказал Ростислав Ищенко.

Не станут торговаться и в этот раз. И тем интереснее, как поступит Зеленский. Если сдаст Коломойского Вашингтону, то рискует остаться без парламентского большинства - во фракции "Слуга народа" у олигарха множество своих "карманных" депутатов. Да и избиратель, увидев, как глава государства предает того, кто его создал, сделает выводы. А президент и так слишком озабочен падающими рейтингами.

Суд над олигархом на территории самой Украины устроил бы Зеленского и, возможно, под гарантии мягкого приговора даже самого Коломойского, но вряд ли удовлетворит Вашингтон. Если же Коломойского совсем не отдавать, то американцы могут раскачать улицу, противостоять которой Зеленский просто не в состоянии. Впрочем, на этот случай у его супруги есть домик в Крыму, коммуналку за который семья Зеленских платит исправно.

Александр Огородников, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".

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