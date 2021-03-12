"Развелся, казнил, умерла": знаменитые любовные истории монархов

Почему у монарших особ возникают мысли об одиночестве и непонимании?

Главное светское событие начало марта - интервью герцога и герцогини Сассекских Опрe Уинфри. Интервью, которое британская пресса уже комментирует не иначе как "принц Гарри объявил войну королевской семье". Наиболее достойно в этой ситуации выглядит королева. Она не стала отвечать по горячим следам, Букингемский дворец выступил через паузу, во время которой её величество сформулировала ответ, который, по сути, стал тончайшим и жесточайшим троллингом внука и не пришедшейся ко двору во всех смыслах невестки. "Вся семья опечалена, узнав, какими тяжелыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Расовый вопрос крайне серьезен, но "воспоминания могут отличаться", все уладим в частном порядке, не вынося сор из дворца. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи". Воистину, великая женщина. Образец монарха. Особенно на фоне свежих новостей из Испании. Где передавший бразды правления сыну король консультировался с юристами на предмет развода и последующей женитьбе на любовнице.

Почти 40 лет испанцы свято верили в красивую сказку. Мудрый правитель, любящий муж, заботливый отец семейства в окружении внуков и правнуков. От дел король Хуан Карлос, следуя общеевропейским трендам, отошел. Власть передал сыну и тут, как говориться "началось"!

Тайны Мадридского двора узнал весь мир. Если налоговые махинации его величеству подданные еще хоть как-то могли простить, то сообщения о том, что 74-летний монарх, а по совместительству почетный председатель испанского отделения Всемирного фонда дикой природы, охотясь на слонов в Ботсване, сломал ногу, переполнили чашу терпения. Об убитом слоне, все, впрочем, быстро забыли. А вот об обворожительной немецкой аристократке, сопровождавшей короля в сафари, нет. К тому, же выяснилось, что близки они уже не одно десятилетие.

"Король объяснил мне, что этот брак организовал Франко. Они перестали жить как муж и жена, когда выросли дети. У них, конечно, была договоренность - представлять корону - и все, больше ничего", - говорит принцесса Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн.

А когда эта почетная миссия отпала, король, пишет испанская El Pais, поспешил к юристам. Узнать, как расторгнуть брак с наименьшим ущербом для репутации сына – действующего монарха - и жениться наконец на женщине всей своей жизни.

"Вы не поверите, но короли – это те же самые люди, что и все остальные публичные люди, которые несут на себе тяжесть этой самой короны, которая называется публичный человек. Дело заключается в том, что обществу и людям, которые не являются публичными, им очень интересно то, что связано с известными, богатыми, знаменитыми и так далее и особенно интересно "грязное бельё", - говорит Александр Добровинский.

Которое, как правило, поначалу отличается чуть ли не альпийской свежестью! Вся Норвегия, например, умилялась, когда простой писатель Ари Бен делал предложение руки и сердца принцессе Марте Луизе, на тот момент третьей в очереди на престол.

Потом были трое прекрасных дочерей и 15 лет совместной жизни. На этом любовь, увы, закончилась. А сама история после развода четы стала напоминать скандинавский нуар! Ари Бен на фоне проблем с алкоголем и расстройства личности покончил жизнь самоубийством. А принцесса Марта Луиза отбила чернокожего шамана-бисексуала у другого мужчины.

Теперь пара колесит по миру и обещает научить любого желающего общаться с ангелами. Входной билет на такой семинар стоит от 50 до 100 долларов. На фоне всего этого история скромной дочери кровельщика из Люксембурга, которая во время армейской службы в Косово познакомилась с наследником престола, выглядит какой-то не впечатляющей. Ни скандалов, ни громких заявлений - лишь титулы для двоих детей и пожизненное содержание после развода.

"Развелся, казнил, умерла, развелся, казнил, пережила" - эта нехитрая считалка помогает британским школьникам запомнить все перипетии личной жизни короля Генриха VIII. Мужчина он был статный, веселый, крайне влюбчивый и мечтал о наследнике. Когда у первой супруги не получилось родить мальчика, король буквально завалил Папу Римского письмами с требованиями о разводе, но получил категорический отказ. Тогда Генрих основал свою англиканскую церковь, разрешающую монарху практически все, что угодно - ну а дальше, как в той самой считалке.

Кстати именно дочери Генриха VIII – "царственной девственнице" Елизавете I - настойчивые письма писал наш царь Иван Грозный. Звал замуж! Но до Лондона, наверняка, доходили слухи, о том, что не живут долго царские жены. Которых только официально было 4. Разводы не практиковались – царь просто мог сослать неугодную супругу в монастырь. Последним так поступил. Петр I в 1697-м. Когда же он официально провозгласил Россию империей, подобное стало дурным тоном.

В 19-м, а уж тем более начале 20 века Романовы были образцовыми семьянинами. Достаточно взглянуть на Николая II и императрицу Александру Фёдоровну. Исключением стал разве, что Александр II. Всю жизнь любивший Екатерину Долгорукову, а после смерти императрицы заключивший с ней морганатический брак. Лондонские родственники российского царского дома – Виндзоры - любовным постоянством и сегодня не отличаются. Трое из четверых детей Елизаветы II браки расторгли. В основном, тихо – без скандалов. Исключением стала супруга принца Чарльза - любимица нации принцесса Диана. За что, как считают многие, поплатилась.

Именно принцессу Уэльскую, полагают эксперты, отчаянно пытается копировать ее невестка Меган Маркл. Жесты, мимика, те же образы и цветовая гамма. Только вот на Меган украшения Леди Ди выгладят вычурно и даже вульгарно. А еще перед разговором с Опрой Меган наверняка перечитывала скандальные интервью Дианы. Взяв оттуда мысли об одиночестве в королевском дворце, непонимании и попытке суицида. Но если Диане, в большинстве своем, верили и искренне сочувствовали, то вот у профессиональной актрисы с амплуа униженной и оскорблённой как-то не выходит.

"Она сравнила себя с Русалочкой, которая вышла замуж за принца и потеряла голос. Когда она переехала во дворец, для нее якобы не было предсказуемым, что общение с прессой будет контролировать кто-то другой. Да моя шестилетняя дочь это уже прекрасно понимает!" – говорит телеведущая Мегин Келли.

Откровения Меган и Гарри мгновенно стали поводом для шуток. Британская пресса рекомендует ее величеству поинтересоваться у эмира Дубая, заточившего неугодную дочь в темницу, как вести себя с подрастающим поколением. "Шарли Эбдо" в своем духе публикует очередную карикатуру. Наша блогосфера, как водится, тоже в стороне не осталась.

Заговорили даже об американском проклятье британского королевского дома. Мол, история, повторяется! В декабре 1936-го одна дважды разведенная американка с темными волосами и весьма сомнительной репутацией уже поставила монархию в тупик. Ради брака со светской львицей Уоллис Симпсон Эдуард VIII отрекся от британского престола. Трон перешел к Георгу VI – отцу Елизаветы II.

"Когда она слушала радио и слышала ту знаменитую речь своего будущего мужа, который отрекается от престола, она сказала эту удивительную фразу: "Какой дурак или какой идиот" - можно по-разному перевести. Как это может ни странно прозвучать, я такой держатель тайн английского двора. Я приобрел - по-моему, это было лет 12 назад - часы, которые Леди Симпсон подарила на свадьбу своему супругу Эдуарду, в которых заложен один секрет", - рассказал Александр Добровинский.

На тех самых часах была выгравирована надпись: "Нет прощения тому, кто пошел в неправильном направлении". Уоллис и Эдуард, конечно, прожили вместе всю жизнь. Правда, после смерти американки выяснилось, что любовные письма она писала другому человеку. А рядом с собой видела исключительно короля. Быть может, и принцу Гарри следует повнимательнее присмотреться к свадебным подаркам супруги, прежде чем в очередной раз идти у нее на поводу.

Матвей Шестаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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