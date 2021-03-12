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ООН обнаружила проявление ненависти к русскоязычным на Украине

18:12
  • пятница
  • 12 марта 2021

Киев призвали доработать закон о языке

Мониторинговая миссия ООН зафиксировала на Украине случаи проявления ненависти в отношении русскоязычного населения и других национальных групп. Об этом говорится в специальном докладе, который представила организация.
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В тексте указывается на необходимость доработки Киевом скандального закона о языке и скорейшего принятия поправок для защиты прав нацменьшинств. Отдельно в ООН отметили значительное ухудшение ситуации с безопасностью граждан на востоке Украины. Организация обеспокоена растущим числом жертв среди мирного населения Донбасса, включая детей. Люди гибнут из-за продолжающихся обстрелов, сообщает "ТВ Центр".

На это также обратила внимание Россия. Представитель МИД Мария Захарова в пятницу заявила, что Москва предостерегает Киев от попыток реализации силового сценария в зоне конфликта.

"Вот эта риторика, агрессивная, враждебная, находящаяся вне правового контекста, в том числе и в условиях, когда ситуация в сфере безопасности явно деградирует, заставляет задуматься об истинных намерениях Киева на данном историческом отрезке. В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по минским соглашениям", - сказала она.

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