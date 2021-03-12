Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Азербайджане

Препарат одобрен более чем в 50 странах

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Азербайджане. Препарат одобрило Министерство здравоохранения республики.

"Вакцина российского производства "Спутник V" утверждена для использования Министерством здравоохранения Азербайджана", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что в России прививку "Спутником V" получили уже более 6 миллионов человек. Препарат доказал свою высокую эффективность против коронавируса. Идут переговоры о поставках вакцины в страну в ближайшее время.

О планах Азербайджана закупить в России вакцину "Спутник V" стало известно днем ранее. 300 тысяч доз должны поступить в стану в течение 180 дней.

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