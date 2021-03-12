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Путин провел переговоры с Алиевым и Пашиняном

17:03
  • пятница
  • 12 марта 2021

Обсуждалась обстановка в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с азербайджанским и армянским лидерами 11 и 12 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.
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"Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остаётся в целом стабильной и спокойной", - говорится в сообщении на  сайте Кремля.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанского и российско-армянского сотрудничества. Обсуждались перспективы разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, которым занимается рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров трех стран.

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