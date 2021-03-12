Путин провел переговоры с Алиевым и Пашиняном

Обсуждалась обстановка в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с азербайджанским и армянским лидерами 11 и 12 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остаётся в целом стабильной и спокойной", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанского и российско-армянского сотрудничества. Обсуждались перспективы разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, которым занимается рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров трех стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"