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Депутат Мосгордумы Титов: на Ленинградском направлении стало больше электропоездов класса "Комфорт"

17:32
  • пятница
  • 12 марта 2021

Транспортное сообщение с Москвой – один из самых острых вопросов в Зеленограде

Депутат Мосгордумы Андрей Титов отметил увеличение числа электропоездов класса "Комфорт" на Ленинградском направлении. По словам парламентария, железная дорога остается одним из самых быстрых и удобных вариантов поездки в столицу из Зеленограда.

У "Ласточек" улучшенная шумоизоляция вагонов, подчеркнул Андрей Титов. "В сравнении со старым вагоном, где человек испытывает дополнительную нагрузку от шума, тесноты, духоты, новые современные поезда выигрывают, поэтому завершить обновление подвижного состава важно в короткие сроки", - приводит АГН "Москва" слова депутата.

Парламентарий добавил, что в планах также включение дороги в систему Московских центральных диаметров (МЦД).

"МЦД-3 планируется запустить к 2023 году, и у зеленоградцев будет возможность пользоваться всеми преимуществами московской сети, садясь в поезд на станции Крюково", - сообщил Титов.

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