Президента Армении госпитализировали с осложнениями после COVID-19

У Саркисяна проблемы с сердцем

Президент Армении Армен Саркисян госпитализирован с сердечным приступом. По данным местных СМИ, идет операция.

"У президента возникли проблемы с сердцем. Он госпитализирован в медцентр "Астхик", проводится операция по стентированию", - сообщило издание "Грапарак".

В администрации главы государства и в медцентре комментировать сообщения газет отказались. Однако позже пресс-служба президента выступила с заявлением, в котором подчеркивается: осложнения возникли в связи с перенесенным ранее COVID-19, передает "Интерфакс". Однако об операции в пресс-службе не упомянули, отметив, что Саркисян проходит обследование.

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