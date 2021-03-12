Дни Крыма в Москве пройдут в Лужниках

На мероприятии будут соблюдены все меры предосторожности

Праздничный концерт, посвященный семилетию возвращения Крыма в состав России, пройдет 18 марта в Лужниках. Дни полуострова в столице отмечаются в рамках реализации программы межрегионального сотрудничества.

На концертном мероприятии будут соблюдены все меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию, а также использовать средства индивидуальной защиты.

Кроме того, как отмечает пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, до 31 марта на Тверском бульваре будет проходить фотовыставка "Крым сегодня". "А для тех, кто хочет больше узнать об истории края, с 18 марта до 18 апреля в парке "Зарядье" будет работать выставочный проект "Крым. История", - приводит АГН "Москва" сообщение пресс-службы.

18 марта праздничные мероприятия пройдут и в Крыму. Там также будут соблюдаться рекомендованные Роспотребнадзором меры безопасности.

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