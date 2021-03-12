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Эксперты определили происхождение яркого объекта в небе над Якутией

18:06
  • пятница
  • 12 марта 2021

Видео "НЛО" разместили в сети местные жители

Светящийся объект в небе, который наблюдали жители якутского поселка Усть-Нера, мог быть отработавшим разгонным блоком "Фрегат". Его использовали в 2009 году для запуска метеорологического спутника "Метеор-М", заявил российский эксперт по космонавтике Игорь Лисов.
Яркий метеор пролетел над Британией (видео)

"Судя по данным ВВС США, публикуемым на сайте space-track.org, этим объектом вполне мог быть разгонный блок "Фрегат", который в 2009 году вывел на орбиту спутник "Метеор-М", - цитирует Лисова РИА Новости.

12 марта в сети появилось несколько роликов ярко светящегося объекта, летящего в небе над поселком, снятые с разных ракурсов. На кадрах видна "головная часть" с мигающими огнями и длинный огненный хвост.

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