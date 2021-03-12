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"Черное сердце" сожгут на Масленицу жители Петербурга

18:44
  • пятница
  • 12 марта 2021

С ним должны сгореть все невзгоды прошедшего года

Финалом народных гуляний в честь Масленицы в Санкт-Петербурге станет сожжение "черного сердца". По замыслу организаторов, с ним должны сгореть все невзгоды прошедшего года. А начнется праздник в ЦПКиО имени Кирова веселыми хороводами и масленичными игрищами.
На Масленицу москвичей ждет резкое потепление

"У главного чучела Масленицы 2021 года будет установлено "черное сердце", которое почернело от невзгод прошедшего года и олицетворит все самые темные события, связанные с ним", - сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Все желающие в течение масленичной недели могли опустить в "черное сердце" записки со своими неурядицами. Они тоже сгорят в пламени масленичного костра. Избавленные от неприятных воспоминаний петербуржцы смогут приобрести сделанные вручную сувениры и отведать горячих блинов, передает "Интерфакс".

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