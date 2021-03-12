В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Предупреждение действует до полудня 14 марта

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе. Гидрометцентр предупреждает о сильном ветре и гололедице.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении синоптиков.

По данным Гидрометцентра, в Москве и области ожидается ветер с порывами 15-17 метров в секунду. Ситуацию усложнит метель и гололед. Предупреждение метеорологов действует до полудня 14 марта.

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