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Главу Минздрава Словакии отправили в отставку из-за "Спутника V"

19:42
  • пятница
  • 12 марта 2021

Президент страны против использования российского препарата

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи отправлен в отставку. Причиной стали разногласия в правительственной коалиции из-за приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
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Президент республики Зузана Чапутова ранее выражала недовольство покупкой препарата у России. Тем не менее, она поблагодарила министра за работу, после чего назначила временно исполняющим обязанности главы Минздрава министра финансов Эдуарда Гегера.

Как сообщил телеканал ТА-3, единство в стане власти и после отставки Крайчи представляется весьма шатким. Против использования "Спутника V" без регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств выступают две из четырех партий правительственной коалиции. Оппозиция назвала происходящее "недостойным спектаклем". Между тем первая партия российского препарата поступила в Словакию 1 марта.

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