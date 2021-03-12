СПЧ требует дать правовую оценку открывшейся выставке работ "Доктора Смерть"

В павильоне ВДНХ выставлено более сотни трупов

Открывшейся в павильоне ВДНХ выставке доктора Гюнтера фон Хагенса "Мир тела" (известного также как "Доктор Смерть") следует дать правовую оценку. С таким заявлением выступил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

"До конца года планируют показывать более сотни трупов - со снятой кожей и препарированные. Среди экспонатов - тело разрезанной беременной женщины, пара, занимающаяся сексом, балетные танцоры, гимнаст на кольцах… Считаю, что по поводу этой выставки необходима квалифицированная правовая оценка", - приводит слова Фадеева пресс-служба СПЧ.

Глава СПЧ убежден, что использование тел умерших организаторами не может быть признано использованием в медицинских, научных и учебных целях. Кроме того, по мнению Фадеева, выставка нарушает федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Установленный возрастной ценз - всего лишь 12+, вдобавок в кассах продаются семейные билеты со скидкой.

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