Пожар на круизном лайнере в Греции попал на видео

Пламя охватило правый борт судна

Пожар вспыхнул на борту круизного лайнера MSC Lirica. Судно пришвартовано в порту греческого города Керкира на одноименном острове в Ионическом море.

По данным греческого телевидения ERT, лайнер находится в порту с 30 января. Пассажиров на борту нет – только члены экипажа.

"В порт направляются пожарные, чтобы потушить пламя, которое охватило правый борт судна. Причины возгорания не установлены", - сообщает телеканал.

На снятых очевидцами и размещенных в сети кадрах видно, как от лайнера поднимаются вверх черные столбы дыма. На тушение пожара отправлены 13 пожарных расчетов и пожарный катер. Данных о пострадавших не поступало.

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