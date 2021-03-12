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Instagram ввел частичную блокировку страницы телеканала "Крым 24"

21:10
  • пятница
  • 12 марта 2021

Ограничения введены в канун празднования седьмой годовщины Крымской весны

Телеканал "Крым 24" лишился возможности размещать текстовую информацию на своей странице в социальной сети Instagram. Администрация ресурса ввела частичную блокировку, обвинив крымское СМИ в "накрутке лайков".
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"В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram (офис находится в США) частично заблокировала аккаунт телеканала "Крым 24". Так, сейчас есть возможность публиковать только фотографии, а сопроводить их текстом нельзя", - сообщает "Крым 24" в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сервис выдает сообщение о блокировке и отменяет публикацию поста при попытке написать хотя бы слово или поставить хештег. Что касается "накрутки лайков", то телеканал такими сервисами не пользуется. Подчеркивается, что снятие блокировки назначено на 19 марта - сразу после годовщины Крымской весны, передает ТАСС.

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