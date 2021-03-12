СБУ возбудила дело против подписавших соглашение по ЧФ с Россией

Их обвинили в государственной измене

Уголовное дело по статье о государственной измене возбудила Служба безопасности Украины по факту подписания Харьковских соглашений с Россией в 2010 году. Имена фигурантов не называются. Известно, что речь идет о сотнях должностных лиц – депутатах и госслужащих - причастных к подготовке, подписанию и ратификации договора в период с 2008 по 2010 годы.

"Подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории Автономной республики Крым", — говорится в сообщении на сайте СБУ.

В соответствии с подписанными в 2010 году Харьковскими соглашениями пребывание Черноморского флота России в Крыму было согласовано на 25 лет. Взамен Москва снижала цену на поставляемый Киеву газ – на 100 долларов за каждую тысячу кубометров. Ранее обвинение в госизмене из-за подписания этого договора было предъявлено бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

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