Президент Армении вернулся к работе после визита в клинику

В пресс-службе заявляют о стандартном медобследовании

Президент Армении продолжает работать. Армен Саркисян вернулся из клиники после медобследования и приступил к выполнению своих обязанностей, сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

"Президент Армении Армен Саркисян сегодня прошел обследование в медцентре "Астхик". Президент уже завершил обследование и перешел к обычному рабочему режиму", - приводит сообщение пресс-службы президента "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Армен Саркисян заразился COVID-19 во время визита в Лондон. После перенесенного коронавируса у президента Армении возникли осложнения – в частности, проблемы с сердцем.

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