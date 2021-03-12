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Президент Армении вернулся к работе после визита в клинику

22:10
  • пятница
  • 12 марта 2021

В пресс-службе заявляют о стандартном медобследовании

Президент Армении продолжает работать. Армен Саркисян вернулся из клиники после медобследования и приступил к выполнению своих обязанностей, сообщили в пресс-службе главы армянского государства.
Президента Армении госпитализировали с осложнениями после COVID-19

"Президент Армении Армен Саркисян сегодня прошел обследование в медцентре "Астхик". Президент уже завершил обследование и перешел к обычному рабочему режиму", - приводит сообщение пресс-службы президента "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Армен Саркисян заразился COVID-19 во время визита в Лондон. После перенесенного коронавируса у президента  Армении возникли осложнения – в частности, проблемы с сердцем.

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