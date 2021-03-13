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За сутки в России выявлено менее 10 тысяч заражённых коронавирусом

11:14
  • суббота
  • 13 марта 2021

Число больных снижается

За сутки в России зафиксировано 9 908 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 380 525 человек с COVID-19, умерло 91 695 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 1 600 больных, всего в столице 998 489  инфицированных, скончались 15 709 пациентов. 
В России за сутки выявлено меньше 10 тысяч новых случаев коронавируса

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

На этой неделе израильские учёные опубликовали доклад, в котором говорится о том, что аспирин может уменьшить риск заражения коронавирусом. В процессе длительных исследований выяснилось, что у людей, которые принимали аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, на 29% снижалась вероятность заболеть COVID-19. Специалисты уверены - малые дозы этого препарата можно применять для снижения восприимчивости и продолжительности болезни.

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