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Московские врачи вылечили ещё 1469 больных COVID-19

11:22
  • суббота
  • 13 марта 2021

Масочный режим пока действует

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 469 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 919 278.
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В России продолжает действовать масочный режим. Причём, маски обязательно носить на улице в случае скопления большого числа людей. Об этом напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, при одновременном нахождении в ограниченном пространстве на открытом воздухе более 50 человек граждане обязаны носить маски.

По данным на 13 марта, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 380 525 пациентам, умерли с начала пандемии 91 695 человек. В Москве больных зарегистрировано 998 489, в мире более 119 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2, 6 миллиона человек.

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