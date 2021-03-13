Московские врачи вылечили ещё 1469 больных COVID-19

Масочный режим пока действует

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 469 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 919 278.

В России продолжает действовать масочный режим. Причём, маски обязательно носить на улице в случае скопления большого числа людей. Об этом напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, при одновременном нахождении в ограниченном пространстве на открытом воздухе более 50 человек граждане обязаны носить маски.

По данным на 13 марта, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 380 525 пациентам, умерли с начала пандемии 91 695 человек. В Москве больных зарегистрировано 998 489, в мире более 119 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2, 6 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"