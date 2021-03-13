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Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 119 миллионов

11:18
  • суббота
  • 13 марта 2021

Скончались от последствий болезни 2,6 миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 119 миллионов, скончались от осложнений болезни более 2,6 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.
Несколько стран Европы приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 29,3 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни около 532 тысяч.

На втором месте - Бразилия, там заразившихся более 11,3 миллиона, третью строчку занимает Индия примерно с таким же числом инфицированных. На четвёртом месте находится Россия, у нас в стране выявлено более 4,3 миллиона человек с коронавирусом.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (18 человек), на Самоа (3 человека), в Вануату зафиксировано трое заболевших.

В Германии признали эффективность российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава постоянного комитета по вакцинации при правительстве ФРГ Томас Мертенс. Он напомнил, что "Спутник V" способен предотвращать заражение в более чем 90% случаев. Чиновник выразил уверенность в том, что скоро российский препарат получит официальное разрешение на применение в Евросоюзе.

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