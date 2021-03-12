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Бразилия закупила российскую вакцину "Спутник V"

22:19
  • пятница
  • 12 марта 2021

Поставки препарата начнутся в апреле

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" закупила Бразилия. О подписании контракта на поставки препарата сообщило министерство здравоохранения страны.

"Минздрав 12 марта подписал контракт", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Предполагаемые сроки поставки – с апреля по июнь. Закупку вакцины "Спутник V" проведет бразильская лаборатория Uniao Quimica. Минздрав также получил уведомление от фрамацевтической компании, которая намерена производить российскую вакцину "Спутник V" в Бразилии, передает РИА Новости.

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