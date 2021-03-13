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Российские военные научили сирийских курсантов печь блины

10:31
  • суббота
  • 13 марта 2021

В Дамаске прошёл День русской кухни

В Сирии отмечают Широкую Масленицу. В военной академии имени Башара Асада прошёл День русской кухни. Его организовали сотрудники Центра по примирению враждующих сторон и члены русской общины в Алеппо.
Россиян предупредили об опасности переедания блинов на Масленицу

Сирийским курсантам рассказали об истории праздника и научили готовить блины так, чтобы они не подгорали. Многие из них попробовали масленичное угощение впервые.

Ну, а блины со сгущёнкой пользовались такой популярностью, что восточные сладости, которыми тоже угощали гостей, так и остались практически нетронутыми, сообщает "ТВ Центр".

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