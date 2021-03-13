На Ставрополье за взятку задержан замглавы правительства

Ему грозит большой тюремный срок

На Ставрополье задержан заместитель председателя краевого правительства Александр Золотарёв. Его подозревают в получении взяток в крупном размере. Наручники на него надели в аэропорту, когда он пытался скрыться.

Кадры распространил Следственный комитет. Золотарёв проходит по делу вместе с ещё одним госслужащим из регионального Министерства строительства и архитектуры, сообщает "ТВ Центр".

По данным следствия, они оба получали взятки от некоего акционерного общества в ходе реализации госконтрактов. За покровительство при строительстве крупных медицинских объектов чиновники брали от двух с половиной до 45 миллионов рублей.

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